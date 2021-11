UFFICIALE - Maglia celebrativa per Maradona in vendita negli store SSCN: ecco quanto costa

Il Calcio Napoli ricorderà Diego Armando Maradona con una divisa celebrativa firmata EA7, che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio. La nuova maglia è già in vendita sugli store della SSC Napoli e su Amazon al prezzo di 150 euro, come reso noto oggi dal club azzurro.

