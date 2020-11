UFFICIALE - Milan, i convocati per il Napoli: out Leao e Musacchio

Questa sera al San Paolo andrà in scena il big match fra Napoli e Milan. Di seguito i convocati rossoneri di Stefano Pioli, che questa sera non potrà essere in panchina a seguire la squadra.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Rebić.