UFFICIALE - Milik e Zielinski convocati dalla Polonia per le qualificazione ad Euro2020

Appena terminato il campionato, per tanti azzurri sarà tempo di prendere un aereo e raggiungere le rispettive nazionali per i primi impegni estivi e gli ultimi della stagione in corso. Tra questi anche Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski, convocati dalla Polonia. I due azzurri di scena nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Macedonia-Polonia (7 giugno) e Polonia-Israele (10 giugno). A riferirlo è la SSC Napoli tramite una nota ufficiale.