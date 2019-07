UFFICIALE - Napoli-Benevento visibile anche in differita su due canali: i dettagli

Non solo in diretta, la gara tra Napoli e Benevento di domani sarà visibile anche in differita su due canali. Lo annuncia sui social la società azzurra: "Domani alle 17.30 la nostra prima amichevole contro il Benevento a Dimaro-Folgarida. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle 17.25. In differita su TV8 alle 20.40 e su Tele Luna alle 21.00".

