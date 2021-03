UFFICIALE - Napoli-Bologna, fischia Chiffi: al VAR c'è Di Paolo, ecco la sestina completa

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 7 marzo. Il Napoli, in occasione della sfida col Bologna, sarà diretto dal signor Chiffi. Valeriani e Lo Cicero gli assistenti, Ghersini al quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato dall'AVAR De Meo.



NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – LO CICERO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO