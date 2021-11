UFFICIALE - Napoli-Hellas, fischia Ayroldi. Al Var c'è Abisso

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito l'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. A fischiare al Maradona per Napoli-Hellas sarà l'arbitro Nicola Ayroldi, mentre per il Var è stato designato Abisso.

Questa la sestina completa per la sfida in programma domenica alle ore 18.

Napoli – H. Verona: Ayroldi

Bindoni – Dei Giudici

IV: Marcenaro

VAR: Abisso

AVAR: Meli