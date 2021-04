UFFICIALE - Napoli-Lazio, dirige Di Bello con Irrati al VAR: la sestina completa

Napoli-Lazio, gara valevole per la prossima giornata di campionato e in programma per giovedì sera, sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello. Irrati al VAR, Bindoni AVAR, Abisso il quarto uomo, Alassio e Tegoni come assistenti di linea. Di seguito la designazione completa.

Napoli – Lazio: Di Bello

Alassio – Tegoni

IV: Abisso

VAR: Irrati

AVAR: Bindoni