UFFICIALE - Napoli-Lazio, si gioca il 1 agosto: definiti gli orari di tutti match dell'ultimo turno

La Lega Serie A ha comunicato date e orari per l'ultima giornata di campionato: Napoli-Fiorentina si giocherà sabato 1 agosto alle ore 20.45. Ecco il comunicato ufficiale: "Si comunica che la 19^ giornata di ritorno si disputerà domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 20.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolametari interne, le 10 gare portanno essere disputate in blocchi differenti - si legge -, nel caso in cui non si rensa necessaria la contestualità di tutte le gare, secondo i seguenti orari:

- anticipi al sabato con inizio alle ore 18 e 20.45.

- anticipo della domenica con inizio alle ore 18".

Di seguito il programma di anticipi e posticipi:

Sabato 1 agosto ore 18: Brescia-Sampdoria

Sabato 1 agosto ore 20.45: Atalanta-Inter

Sabato 1 agosto ore 20.45: Juventus-Roma

Sabato 1 agosto ore 20.45: Milan-Cagliari

Sabato 1 agosto ore 20.45: Napoli-Lazio

Domenica 2 agosto ore 18: SPAL-Fiorentina