UFFICIALE - Napoli-Lecce, arbitra Giua con Abisso al Var: la sestina completa

Sarà Antonio Giua l'arbitro per Napoli-Lecce, match valido per la 4^ giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Sarà Antonio Giua l'arbitro per Napoli-Lecce, match valido per la 4^ giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. I suoi assistenti saranno Galetto e Rocca. Al Var c'è Abisso. Ecco la sestina completa: NAPOLI – LECCE

GIUA

GALETTO – ROCCA

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: DEL GIOVANE