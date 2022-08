UFFICIALE - Napoli-Monza tra le gare gratis per gli Under 14: i dettagli

Napoli-Monza tra le gare gratis per gli Under 14: i dettagli arrivano da questa nota diffusa dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.





Fonte: SSC Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RILASCIO INGRESSI GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14 ai sensi del D.L. 8/2/2001 nr 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41.

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti saranno fissate dalle società organizzatrici.

MODALITÀ DI ACQUISTO E RILASCIO

Per la stagione 2022/23 le partite casalinghe per cui si potrà usufruire degli ingressi gratuiti sono le seguenti:

Monza

Lecce

Spezia

Bologna

Sassuolo

Empoli

Udinese

Cremonese

H. Verona

Salernitana

Sampdoria

Ottavi Coppa Italia