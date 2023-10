UFFICIALE - Napoli-Real Madrid, divieto vendita bibite alcoliche: l'ordinanza sindacale

Il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza sindacale n. 11 del 02/10/2023

Il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza sindacale n. 11 del 02/10/2023 nella quale è stato disposto il divieto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta e di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Real Madrid valevole per la fase a gironi della Champions League”, in programma alle ore 21:00 di martedì 3 ottobre 2023 presso lo stadio Diego Armando Maradona in Napoli.