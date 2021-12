UFFICIALE - Napoli-Spezia, arbitra il giovane Massimi alla prima gara di una big

Un giovane arbitro per Napoli-Spezia. Come comunicato dall'AIA, per la sfida di mercoledì sera, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, è stato designato Luca Massimi, classe '88, alla prima direzione di gara con una big. Con lui ci saranno Bottegoni e Lombardo come assistenti, Marchetti sarà il quarto uomo. In sala VAR Pairetto sarà coadiuvato da Ranghetti.

NAPOLI – SPEZIA h. 20.45

MASSIMI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI