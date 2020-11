UFFICIALE - Nazionale, Criscito e Caputo danno forfait e lasciano Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano per problemi fisici, l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo non potrà rispondere alla convocazione. Sul campo del Centro tecnico federale, agli ordini di Alberico Evani, si sono allenati oggi pomeriggio Bastoni, Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano, Tonali e Zaccagni. Da domani si aggregheranno al gruppo altri 11 giocatori: Berardi, Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Ferrari, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean, Locatelli e Meret. Restano in isolamento fiduciario Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D'Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola. (ANSA).