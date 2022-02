UFFICIALE - Niente più mascherine all’aperto: da venerdì 11 febbraio obbligo solo al chiuso

Stop per le mascherine all’aperto, non saranno più obbligatorie dall’11 febbraio. Da venerdì prossimo le mascherine rimarranno obbligatorie solo al chiuso e fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza. Prima di quella data si valuterà se potranno essere tolte anche nei luoghi chiusi ed eventualmente dove sarà possibile non indossarle. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.