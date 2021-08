UFFICIALE - Nigeria, i convocati per le qualificazioni Mondiali: c'è l'azzurro Osimhen

Victor Osimhen è stato convocato dal ct della sua Nazionale, la Nigeria, per le gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Victor Osimhen è stato convocato dal ct della sua Nazionale, la Nigeria, per le gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Ecco l'elenco completo: Portieri: Francis Uzoho (APOEL Nicosia, Cipro); Daniel Akpeyi (Capi Kaizer, Sudafrica); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Paesi Bassi) Difensori: Chidozie Awaziem (FC Boavista, Portogallo); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spagna); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Scozia); William Ekong (Watford FC, Inghilterra); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italia); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germania); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Cipro); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portogallo); Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Germania) Centrocampisti: Oghenekaro Etebo (Watford FC, Inghilterra); Wilfred Ndidi (Leicester City, Inghilterra); Frank Onyeka (Brentford FC, Inghilterra); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers, Scozia) Attaccanti: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turchia); Alex Iwobi (Everton FC, Inghilterra); Samuel Kalu (FC Bordeaux, Francia); Victor Osimhen (Napoli FC, Italia); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inghilterra); Moses Simon (FC Nantes, Francia); Paul Onuachu (KRC Genk, Belgio)