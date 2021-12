UFFICIALE - Premier, altri positivi al Covid nel Leeds: rinviata la sfida con l'Aston Villa

Leeds-Aston Villa di martedì 28 dicembre non si giocherà. Lo rende noto la Premier League, che spiega come a causa di nuovi positivi nella squadra di Marcelo Bielsa la gara sia stata rinviata a data da destinarsi. Prosegue dunque il momento duro in Inghilterra, dove diverse gare sono già state rinviate in questo periodo natalizio per tanti casi Covid che hanno colpito la Gran Bretagna e le squadre inglesi.

Following a request from Leeds, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s home fixture against Aston Villa, due to be played on Tuesday 28 December



Full statement: https://t.co/Ea2ZT4F32I#LEEAVL pic.twitter.com/cfBp7fQVQW — Premier League (@premierleague) December 26, 2021