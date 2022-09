UFFICIALE - Premier League, non si gioca: posticipate tutte le gare fino a lunedì

Niente Premier League nel fine settimana, adesso la decisione è ufficiale. Con un comunicato diffuso sui propri canali di comunicazione, l'organizzazione del massimo campionato inglese di calcio fa sapere che "per onorare la straordinaria vita e il contributo alla nazione di Sua Maestà Regina Elisabetta II, come segno di rispetto, le partite del fine settimana di Premier League saranno posticipate, inclusa la sfida del lunedì sera. Altri aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.