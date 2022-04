UFFICIALE - Qatar 2022, no al tempo effettivo: il comunicato della FIFA

Le partite durano novanta minuti. E questa verità - recupero, supplementari e rigori permettendo - non verrà scalfita dai prossimi Mondiali. Con una nota ufficiale, la FIFA ha infatti voluto chiarire "che non ci saranno modifiche alle regole riguardanti la durata delle partite di calcio per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 o qualsiasi altra competizione".

I rumors: la comunicazione della FIFA fa riferimento a delle indiscrezioni circolate in giornata: anche in Italia, infatti, le recenti dichiarazioni di Infantino avevano fatto pensare alla possibilità di vedere il tempo effettivo già in Qatar.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.