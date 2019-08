UFFICIALE - Real Madrid, Zidane esclude James! Ancora out con la Roma, altro indizio di cessione

Il Real Madrid e James Rodriguez ben presto vedranno le loro strade separarsi. Un ulteriore indizio arriva dai convocati di Zinedine Zidane per l'amichevole di oggi in trasferta con la Roma: dall'elenco, pubblicato dal club poco fa su Twitter, manca il colombiano, che dunque non viaggerà con la squadra verso l'Italia. Altra esclusione che sa di cessione, a questo punto sempre più vicina. Nell'elenco, infatti, figura Gareth Bale, il cui addio è quasi saltato. Va registrato anche questo: la differenza è chiara, Zidane non vuole James.