UFFICIALE - Roma-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

Roma-Napoli è una partita considerata sempre ad alto indice di rischio per quanto riguarda l'ordine pubblico e anche la gara valevole per questa stagione, il prossimo 23 ottobre, non fa eccezione. Come comunicato dal club giallorosso, infatti, ad oggi la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania è vietata. Di seguito quanto si legge sul sito dell'AS Roma:

"I biglietti per questo settore sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni".