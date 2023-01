UFFICIALE - Salernitana-Napoli, tornelli aperti dalle 14: l’invito del club granata

Fonte: U.S Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L’U.S. Salernitana 1919 informa che in occasione della gara Salernitana – Napoli, in programma domani sabato 21 Gennaio 2023 alle ore 18:00, i varchi d’accesso dello Stadio “Arechi” saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 14:00, pertanto invitiamo gli spettatori ad anticiparsi così da agevolare e velocizzare le operazioni di accesso all’impianto.

Al fine di accedere allo Stadio è necessario recarsi all’impianto muniti di biglietto e documento.

Vi ricordiamo inoltre che il tagliando d’accesso acquistato online, va rigorosamente stampato in maniera leggibile e ritagliato seguendo la linea del tratteggio così come mostrato sul biglietto.

Inoltre coloro che hanno acquistato l’abbonamento con la Granata Card e non ne sono ancora in possesso devono necessariamente presentare la ricevuta che è possibile stampare online.