UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: 9 squalificati, Juan Jesus salta il Genoa

Il Giudice Sportivo, all'indomani della fine del 24° turno di Serie A ha reso noti gli squalificati per la prossima giornata: fermato per un turno Simone Resti (Cagliari) "per avere, al termine della gara, dopo essere entrato sul terreno di giuoco, spinto con veemenza alcuni calciatori della squadra avversaria, subito allontanato dai dirigenti della propria squadra", si tratta dell'unico espulso dell'ultimo weekend.

Giallo fatale invece per Domagoj Bradaric (Salernitana) "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)", Lucas Martinez Quarta (Fiorentina): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)", Juan Jesus (Napoli): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)", Alessio Romagnoli (Lazio): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)", Simone Romagnoli (Frosinone): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)", Gleison Bremer (Juventus): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; già diffidato (Quinta sanzione), Adrien Tameze (Torino): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)" e Matias Vecino (Lazio): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

Tra i tecnici nessuno squalificato ma multato, con diffida il mister della Juventus Massimiliano Allegri: "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". A lui dunque pena pecuniaria di 10mila euro.