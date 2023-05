UFFICIALE - Serie A, Italiano allenatore del mese: riconoscimento per il pupillo di ADL

Vincenzo Italiano Coach Of The Month di Maggio. Il premio sarà consegnato all’allenatore della Fiorentina nel pre-partita di Fiorentina-Roma

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano Coach Of The Month di Maggio. Il premio sarà consegnato all’allenatore della Fiorentina nel pre-partita di Fiorentina-Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Il tecnico della viola piace molto anche al presidente Aurelio De Laurentiis.