UFFICIALE - Serie B, il campionato sbarca in Israele: accordo triennale con The Sport Channel

Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie BKT dei diritti media all'estero del Campionato di Serie B in tutto il mondo, annuncia un nuovo accordo con The Sport Channel, network di intrattenimento in rapida crescita, che garantirà l'esposizione all'estero del Campionato Italiano B in Israele.

Helbiz Media ha assegnato a The Sport Channel i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. L'accordo è un altro grande traguardo per la Lega B: dopo gli annunci dei giorni scorsi che

hanno coinvolto Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia e Romania, il Campionato Italiano di Serie BKT sarà trasmesso per la prima volta in un territorio chiave come Israele.