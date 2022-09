UFFICIALE - Si ferma Gaetano: il centrocampista non si è allenato, il motivo

Nella giornata di oggi Gianluca Gaetano è rimasto a riposo, non si è allenato con i compagni. Il motivo? Una sindrome parainfluenzale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi Gianluca Gaetano è rimasto a riposo, non si è allenato con i compagni. Il motivo? Una sindrome parainfluenzale, come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno. Al centro tecnico, dunque, il centrocampista classe 2000 non era presente e a questo punto è in dubbio per il Torino.