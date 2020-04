UFFICIALE - Sky, arriva lo sconto per abbonati a Calcio e Sport: ecco come attivarlo

In questo periodo di emergenza in cui il calcio è fermo, anche Sky ha dovuto abbassare il costo del suo abbonamento dopo un po' di caos. Di fatto, uno sconto di 15,20 euro per gli abbonato a Sky Calcio e Sport, mentre con un solo pacchetto lo sconto è di 7,60 euro. Per usufruirne, basta accedere alla propria pagina personale su Sky Fai Da Te e cliccare sul banner 'sconnto Coronavirus'.

LA NOTA SUL SITO - Di seguito parte del comunicato dell'emittente satellitare: "In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile".