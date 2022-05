UFFICIALE - Spagna, i convocati per la Nations League: c'è Morata, out Fabian

Marco Asensio e Ansu Fati sono le grandi novità dell'elenco dei convocati della Spagna per i prossimi impegni in Nations League

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Asensio e Ansu Fati sono le grandi novità dell'elenco dei convocati della Spagna per i prossimi impegni in Nations League. È presente anche l'attaccante della Juventus Alvaro Morata, mentre non rientra nella lista il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Questi tutti i convocati del ct Luis Enrique:

Portieri: Unai Simone, R. Sanchez, D. Raya.

Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Carvajal.

Centrocampisti: Rodrigo, Busquets, Gavi, Thiago Alcantara, Koke, Soler, Marcos Llorente.

Attaccanti: Dani Olmo, Sarabia, Ansu Fati, Morata, Raul de Tomas, Fabian Torres, Asensio.