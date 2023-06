UFFICIALE - SSC Napoli-Coca Cola, nasce bottiglia dedicata a Kvaratskhelia

Un’ulteriore conferma della vicinanza del Club al brand Coca-Cola, che dallo scorso anno è Global Partner di SSC Napoli

Fonte: sscnapoli

A seguito alle informazioni diffuse nelle ultime settimane, Coca-Cola e SSC Napoli confermano l’accordo per la realizzazione di bottiglie Coca-Cola con l’immagine del giocatore Khvicha Kvaratskhelia. Le bottiglie da 500ml in edizione limitata saranno disponibili a partire dalle prossime settimane solo in Georgia e faranno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei UEFA Under 21, che si disputeranno in Georgia e Romania. Un’ulteriore conferma della vicinanza del Club al brand Coca-Cola, che dallo scorso anno è Global Partner di SSC Napoli.

Una collaborazione per comunicare i valori e l’amore per lo sport che da sempre Coca‑Cola sostiene con una lunga storia di vicinanza alle principali manifestazioni calcistiche, con l’obiettivo di unire le persone accompagnandole in tutti i momenti di divertimento e convivialità.