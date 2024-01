UFFICIALE - SSCNapoli, Nissan Center nuovo Official Supplier: fornitura dei crossover elettrificati

La SSC Napoli è lieta di annunciare una nuova partnership con Gruppo Center, concessionario Nissan in esclusiva per le province di Napoli e Salerno.

La SSC Napoli è lieta di annunciare una nuova partnership con Gruppo Center, concessionario Nissan in esclusiva per le province di Napoli e Salerno che sarà il nuovo Official Supplier per le stagioni calcistiche 2023/2024 e 2024/2025, fornendo alla SSC Napoli gli innovativi crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e Nissan X-Trail e-POWER.

“Per noi è un piacere accogliere NISSAN e il Gruppo Center all’interno del nostro network di Partner, il nostro Club abbraccia la filosofia innovativa della tecnologia E-POWER a testimonianza dell’importanza del tema della sostenibilità nella vita di tutti i giorni" - commenta Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli - "Siamo certi che questa partnership sarà duratura e crescerà di stagione in stagione.”

"NAPUL' e-POWER è una emozione unica, senza fine" - dichiara Salvatore Barbato, titolare della concessionaria Nissan Center - "Con questa partnership, vogliamo celebrare la passione del calcio napoletano, un’emozione senza paragoni che non finisce mai, proprio come quella dell’esclusiva tecnologia Nissan. Siamo lieti che il Calcio Napoli abbracci l'innovazione dei veicoli elettrificati Nissan e sperimenti le prestazioni straordinarie offerte dalla tecnologia e-POWER, l’elettrico senza spina e senza soste di ricarica".