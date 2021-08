UFFICIALE - SSCNapoli: sono 10 gli azzurri convocati in nazionale, date ed impegni

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne sono stati convocati in Nazionale. I tre calciatori del Napoli, neo campioni d'Europa, sono stati inseriti nella lista del CT Mancini per le gare di qualificazioni ai Mondiali 2022: Italia-Bulgaria (2 settembre a Firenze), Svizzera-Italia (Basilea 5 settembre) e Italia-Lituania (8 settembre a Reggio Emilia). Altri 7 azzurri convocati per impegni con le rispettive Nazionali.

Victor Osimhen in campo nel doppio impegno di qualificazioni mondiali: Nigeria-Liberia (3 settembre), Capo Verde-Nigeria (7 settembre).

Eljif Elmas sarà impegnato nella tripla sfida di qualificazioni mondiali: Macedonia-Armenia (2 settembre), Islanda-Macedonia (5 settembre), Macedonia-Romania (8 settembre).

Kalidou Koulibaly di scena nella doppia sfida di qualificazioni mondiali: Senegal-Togo (1 settembre), Congo-Senegal (7 settembre)

Stanislav Lobotka convocato per la tripla gara di qualificazioni mondiali: Slovenia-Slovacchia (1 settembre), Slovacchia-Croazia (4 settembre), Slovacchia-Cirpo (7 settembre).

David Ospina impegnato nella tripla sfida di qualificazioni mondiali: Bolivia-Colombia (2 settembre), Paraguay-Colombia (5 settembre), Colombia-Cile (9 settembre).

Amir Rrahmani di scena nelle tre partite di di qualificazioni mondiali: Georgia-Kosovo (2 settembre), Kosovo-Grecia (5 settembre), Kosovo-Spagna 8 settembre).

Piotr Zielinski impegnato nel triplo incontro di qualificazioni mondiali: Polonia-Albania (2 settembre), San Marino-Polonia (5 settembre), Polonia-Inghilterra (8 settembre).