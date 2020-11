UFFICIALE - StarCasinò nuovo sponsor del Napoli per la stagione 2020/21, il comunicato

Attraverso un comunicato diramato dai social di Sportitalia, StarCasinò ha annunciato l'inizio della partnership con la Ssc Napoli per l'anno 2020/21: "StarCasinò diventa ufficialmente Sponsor Istituzionale del Napoli per la stagione 20/21 Emozione, sorpresa e divertimento le parole chiave della partnership. Obiettivo: valorizzare la città di #Napoli e il legame con la sua squadra, con occasioni speciali per i fan!".

