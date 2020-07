UFFICIALE - Supercoppa italiana, il Napoli affronterà la Juve campione d'Italia

La Juventus, grazie alla vittoria sulla Sampdoria si è laureata campione d'Italia per il nono anno consecutivo. Il Napoli, vittorioso in Coppa Italia proprio ai danni degli uomini di Sarri, affronterà i bianconeri nella Supercoppa Italiana. La data e il luogo sono ancora ignoti, la manifestazione si dovrebbe disputare in inverno sulla falsa riga degli scorsi anni. Da stabilire ancora dove, in quanto serve capire se si potrà o meno viaggiare per i noti fatti legati al Coronavirus.