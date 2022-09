UFFICIALE - Toronto, Insigne salta l'allenamento: problemi familiari per l'ex azzurro

Ore difficili per Lorenzo Insigne, alle prese con una vicenda privata che lo ha costretto a disertare l'ultimo allenamento del Toronto FC. La presenza dell'ex capitano del Napoli per il match di domani in casa dell'Atlanta United è in forte dubbio. A chiarire l'assenza di Insigne sul campo di allenamento è stato lo stesso club canadese con il seguente comunicato ufficiale: "Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo".

"Lorenzo Insigne is dealing with a personal family situation and will not be at training today. Domenico Criscito stayed back to support Lorenzo and his family. Out of respect for the Insigne family, we will have no further comment on this today."