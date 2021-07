UFFICIALE - Tragica morte per suicidio di Martinez: l'Uruguay sospende il campionato

La tragica morte per suicidio di Williams Martinez ha sconvolto il mondo del calcio, soprattutto in Uruguay, che ha deciso di sospendere il campionato in segno di rispetto per l'ex calciatore. La federazione, con un comunicato ufficiale, ha sancito lo stop di partite e di allenamenti per riflettere su quanto accaduto.

De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martinez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. pic.twitter.com/jV6b8NiHPJ — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) July 18, 2021