UFFICIALE - Trasferta di Napoli vietata ai tifosi dello Spezia: il motivo

Niente “Maradona” per i tifosi dello Spezia. Il Gos del capoluogo campano, appena terminato, ha deciso di tenere chiuso il settore ospiti e quindi di evitare la presenza di supporter aquilotti per Napoli-Spezia, in programma sabato alle 15. Trova epilogo dunque l’incertezza che aveva accompagnato questi giorni precedenti il match, valido per la sesta giornata della serie A 22/23. Lo si legge su Città dello Spezia.