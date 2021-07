ULTIM'ORA - Chievo out dai professionisti: bocciato il ricorso, il Cosenza torna in B

Il Collegio di Garanzia ha bocciato il ricorso del Chievo Verona, che non prenderà dunque parte al prossimo campionato di Serie B. Viene ripescato il Cosenza, che torna dunque tra i cadetti per la stagione 2021/22. L’edizione online della Gazzetta dello Sport, fa sapere che sono ben 5 su 6 i ricorsi da parte delle società che si erano viste bocciare la domanda di iscrizione. Soltanto la Paganese in C si è salvata. Oltre al Chievo che saluta la B, lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Domani alle ore 11 il Consiglio federale ratificherà le esclusioni e procederà alla definizione degli organici. In Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Rimini.