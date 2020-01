ULTIM'ORA - De Rossi dice addio al Boca Juniors e al calcio giocato

Dopo due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, un Europeo Under 21 e la Coppa del Mondo del 2006, Daniele De Rossi dice addio definitivamente al calcio giocato. Negli ultimi giorni si era già parlato di una possibile partenza dal club argentino, a maggior ragione dopo il ribaltone in panchina e il ritorno di Russo, ma non si pensava potesse essere la fine di una carriera lunga quasi 20 anni.

LA DECISIONE DI DE ROSSI - E allora, stando a quanto riferito da Sky Sport, la decisione dell'ex capitano della Roma è ormai definitiva. Il centrocampista classe '83 saluta il calcio giocato, nonostante il nuovo tecnico ultimamente aveva detto di avere ancora fiducia in lui: "E' un giocatore del Boca, ha un contratto con noi. E' tutto nella normalità. Poi, nel momento in cui parleremo, se mi dirà qualcosa o manifesterà qualche desiderio vedremo cosa accadrà. Ma ad oggi sono tutti calciatori del Boca e io conto su di loro". Presto, invece, un giocatore (del Boca) non lo sarà più.