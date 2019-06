ULTIM'ORA - Decreto Crescita ridotto, modifica del Governo: bonus 'solo' del 50%

Arrivano novità sull'ormai noto Decreto Crescita, che coinvolgerà anche il mondo del calcio. Le ultime novità sono arrivate da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole24ore, che attraverso Twitter ha spiegato come il Governo, attraverso un emendamento, abbia ridimensionato in termini percentuali l'incidenza del Decreto Crescita: "Decreto Crescita: il Governo presenta un emendamento che riduce il bonus: si pagherà l'imposta per tutti i club sul 50% del reddito (non più sul 30% e non più sul 10% al Sud)".