Ultima a Manchester per Ronaldo? CR7 in panchina contro il Brighton

Sta scendendo in campo il Manchester United per l'esordio in Premier League contro il Brighton e lo fa senza la sua stella, senza Cristiano Ronaldo.

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Sta scendendo in campo il Manchester United per l'esordio in Premier League contro il Brighton e lo fa senza la sua stella, senza Cristiano Ronaldo. Nel primo undici ufficiale di Ten Hag, infatti, non c'è spazio per l'asso portoghese che comincia in panchina. Acclarata la sua volontà di lasciare i Red Devils, sul suo conto si sono sommate numerose indiscrezioni di mercato ma al momento il portoghese è sempre lì. Oggi assisterà, almeno inizialmente, dalla panchina alle gesta dei compagni.