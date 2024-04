Ultime da Castel Volturno: Kvaratskhelia lavora ancora a parte ma in campo

Napoli in campo questa mattina a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Monza

Napoli in campo questa mattina a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Monza. Come riferito dal club sul proprio sito ufficiale, la squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo.