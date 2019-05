Ultime di formazione Gazzetta: Napoli super-offensivo, Insigne sulla fascia

Ultimo capitolo della stagione, Carlo Ancelotti dovrà scegliere per l'ultima volta l'undici da schierare in campionato, prima del rompete le righe che scatterà subito dopo la partita con il Bologna. L'allenatore di Reggiolo pensa ad una squadra molto offensiva per la trasferta di domani, come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport:



"Ancelotti perde Koulibaly e Allan per squalifica, verranno sostituiti da Maksimovic (o Luperto) e Insigne per un 4-4-2 iper offensivo, con Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo al campo. Solito mistero su chi va in porta".