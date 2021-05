Ultime di formazione Sky - Due dubbi per Gattuso: in porta confermato Meret

Per l'ultima di campionato contro l'Hellas Verona Rino Gattuso non ha intenzione di rivoluzionare la formazione da mandare in campo. Ad oggi, secondo Sky Sport, sussistono soltanto due dubbi. Il primo a centrocampo, dove il ballottaggio Demme-Bakayoko resta aperto. Il secondo in attacco, il solito: Politano o Lozano? Per il resto poche novità. Koulibaly è recuperato, ma andrà solo in panchina e sarà confermata la coppia Manolas-Rrahmani, così come Meret tra i pali. Di seguito la probabile formazioni dell'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Politano/Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen