Ultime di formazione Sky - Olivera dal 1'. Doppio ballottaggio in attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la sfida di stasera contro la Roma, sono diversi i dubbi che Luciano Spalletti dovrà sciogliere nelle prossime ore. Secondo Sky Sport, confermato Alex Meret in porta, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Kim e Juan Jesus (al momento in vantaggio su Ostigard) centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Centrocampo sceso contro il Bologna confermato con Ndombele al fianco di Lobotka e Piotr Zielinski. In attacco, oltre al confermato Kvaratskhelia, è ballottaggio aperto tra Lozano e Politano sulla fascia e tra Osimhen e Raspadori per una maglia dal primo minuto al centro dell'attacco azzurro.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinksi; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti