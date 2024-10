Ultime di formazione Sportitalia - Lobotka out, Conte cambia di nuovo l'attacco

vedi letture

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli riparte da Meret domani sera, la formazione sembra sia stata già fatta. Ci sarà Olivera in difesa, ora la squadra si sta allenando e la partenza è prevista alle 17 da Castel Volturno. Non credo ce la farà Lobotka, sarebbe meglio non rischiarlo visto che Gilmour sta facendo bene, giocherà lo scozzese dal 1′. Forse Lobotka non sarà nemmeno nella lista dei convocati.

Ngonge e Neres partiranno dalla panchina, il turn over fatto col Lecce era in previsione dalla partita col Milan. Politano è troppo prezioso e sarà il titolare insieme a Kvaratskhelia dal quale ci aspettiamo qualcosa in più. Ho visto un Lukaku vicino a quello della Roma dell’anno scorso. Lukaku non incide con le big del campionato, lo dicono le statistiche. Domani ci saranno 4mila napoletani a San Siro”.