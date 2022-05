Ultimi 180' di fuoco: la Salernitana chiederà in Lega la contemporaneità delle gare salvezza

La Salernitana, reduce dal pareggio beffa in casa contro il Cagliari, ha comunque il destino salvezza nelle proprie mani.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana, reduce dal pareggio beffa in casa contro il Cagliari, ha comunque il destino salvezza nelle proprie mani. Gli enigmi in coda si ampliano per il successo del Venezia e gli stop di Samp e Spezia - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, ma il punto contro i sardi di Agostini ad ogni modo conferma le distanze (+1) proprio dai terz’ultimi e marca il gap che vede i granata ad ora salvi e i cagliaritani in B.

Contemporaneità della gare salvezza.

Domani a Roma ci sarà l’Assemblea di Lega, con la Salernitana che chiederà la contemporaneità già per la penultima giornata delle partite dove sono coinvolte le squadre che puntano a salvarsi (la squadra di Nicola, da programma è attesa sabato alle 15 in Toscana contro l'Empoli già salvo).