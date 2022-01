Ultimissime di formazione Sky - Spalletti cambia: out Elmas e Mertens, c'è Zielinski

Luciano Spalletti apporterà diversi cambi di formazione rispetto all'undici scelto per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. A cominciare dal rientro immediato di Zielinski sulla trequarti, per far rifiatare Mertens che andrà in panchina. Così come Elmas, rimpiazzato da Lozano a sinistra, con Politano a destra. Rientra anche Mario Rui. Queste le ultime di formazione di Sky Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic