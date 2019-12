Un altro slovacco stregato da Napoli

Uno dei giocatori più chiacchierati è sicuramente Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Il club di De Laurentiis lo segue da quasi due stagioni e ormai, secondo gli ultimi rumors di mercato, i tempi si stanno facendo maturi per vedere lo slovacco nella squadra partenopea.

METODISTA E NON SOLO - Il giocatore slovacco è un regista che agisce da vertice basso. Sarebbe perfetto nel centrocampo a 3 di Gattuso. Sa ricevere palla anche anche fuori dalla zona centrale del campo, fa del suo forte un'ottima tecnica di base che gli permette di perdere pochi palloni e far ripartire l'azione in modo veloce.

FASCINO DI NAPOLI PER UNO SLOVACCO - Il primo a sponsorizzarlo fu il connazionale Hamsik: "Per il Napoli sarebbe perfetto" disse l'ex capitano azzurro. Ed il regista del Celta Vigo è molto attirato dalla possibilità di giocare in una squadra che significa molto per gli slovacchi e gli permetterebbe di fare uno step decisivo nella sua carriera giocando anche la Champions. Mancano pochi giorni all'inizio del mercato, presto potremo scoprire se sarà lo slovacco il prescelto per agire da vertice basso nel centrocampo del Napoli