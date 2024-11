Un altro trionfo storico! Sinner stravince le ATP Finals di Torino

Jannik Sinner stasera ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano. All'Inalpi Arena di Torino, sede delle ATP Finals, il tennista italiano numero 1 al mondo ha battuto lo statunitense Taylor Fritz 6-4/6-4 e ha vinto il torneo che fa calare il sipario sulla stagione dei tour. E' la prima volta che un tennista italiano riesce a trionfare nel trofeo di fine stagione che mette di fronte gli otto migliori tennisti al mondo.

Per Sinner si chiude un'annata da favola col 1° posto nella classifica ATP, la vittoria in due tornei del Grande Slam (Australian Open e US Open) e il successo in tre tornei dell'ATP Tour Masters 1000. Adesso il successo alle Finals, dominando il torneo dall'inizio alla fine. A coronamento di un 2024 semplicemente straordinario.

Al termine della gara, questo il commento di Sinner: "E' incredibile per me, è stata una settimana incredibile. E' il mio primo titolo in Italia e sono davvero molto felice per questo, è qualcosa di davvero speciale. In ogni partita ho cercato di capire cosa c'era da fare, ho giocato il mio migliore tennis e la chiave per vincere questo trofeo è stato l'alto livello espresso. Sono davvero molto contento di condividere questo trofeo con il pubblico italiano".