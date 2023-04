Un Capitano che in C si ritrovò disoccupato: l'incredibile storia di Di Lorenzo

Su Tuttomercatoweb si parla di Giovanni Di Lorenzo e della sua incredibile scalata: da disoccupato allo scudetto del Napoli

Fonte: di Raimondo De Magistris per TMW

Su Tuttomercatoweb si parla di Giovanni Di Lorenzo e della sua incredibile scalata: da disoccupato allo scudetto del Napoli: "Otto anni fa il fallimento della Reggina e nessuno voleva Di Lorenzo. La Serie A solo a 25 anni - Giovanni Di Lorenzo otto anni fa stava vivendo la stagione più difficile della storia recente della Reggina. Era reduce da una retrocessione in Lega Pro col club di Reggio Calabria ma quella stagione, annata 2014-15, andò anche peggio. Perché la lunga era targata Pasquale Foti che tante gioie aveva regalato ai tifosi amaranto nei primi anni 2000 si stava chiudendo nel peggiore dei modi, col fallimento. E Di Lorenzo, nell'estate 2015, si trovò senza uno straccio di contratto, né interessamenti. Non aveva nemmeno un procuratore. "Ero disoccupato, ma non ho mollato, ci ho sempre creduto", dirà qualche anno più tardi. Per un mese non trova squadra, poi anche grazie all'aiuto di Paolo Giovannini lo ingaggerà il Matera, un'intuizione del ds Fernandez.

Era un centrale, Pasquale Padalino lo sposta a destra e gli svolta la carriera. Una carriera che, per la verità, Di Lorenzo ha svoltato soprattutto con la sua determinazione. "Sempre il primo ad arrivare all'allenamento e l’ultimo ad andare via, una fame mai vista", dirà di lui Padalino. Con l'Empoli il salto in B dopo le due stagioni della rinascita in Basilicata, col Napoli l'inizio di una grande carriera che gli ha già consegnato il titolo di campione d'Europa con l'Italia. Per come interpreta il ruolo è oggi uno dei cinque terzini destri più forti d'Europa e ora arriverà anche il titolo di Campione d'Italia. Nella prima stagione da Capitano. "Fa un po' strano pensare che sarò io a succedere a Maradona", ha detto. Otto anni fa un'escalation così era difficile da sognare.