Corriere dello Sport: "Conte vuole Ndoye: tutto sull'esterno del Bologna"

La Juventus cala il colpo Jonathan David e continua e restare alle prese con il caso Dusan Vlahovic. La situazione dell'attacco bianconero del futuro, con focus sull'attaccante canadese e sul centravanti serbo, è l'argomento di spicco della prima pagina scelta oggi dal Corriere dello Sport: "David, è Juve. Scontro Vlahovic - si legge nel titolo principale -. Firma per 5 anni. Sancho, si stringe. Ingaggio da 6,5 milioni più 1,5 di bonus per l'ex Lille: altri 15 sul tavolo per le commissioni. Il serbo s'impunta: 'Il 9 sono io'". Domani il canadese è atteso a Torino per le visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

Il taglio alto è invece dedicato al Napoli ("Conte vuole Ndoye. Il Napoli punta tutto sull'esterno del Bologna"), mentre di spalla si parla del ritorno in Italia di Ciro Immobile che sposa il Bologna ("Cirossoblù. Bologna, doppio colpo: Immobile e Bernardeschi"). A fondo pagina spazio alle strategie delle milanesi, con il Milan che chiude per Ricci e affonda per Jashari ("Il Milan avanza per Jashari. Tare attende la risposta del Bruges. Ricci fino al 2029") e l'Inter alle prese con il caso Calhanoglu ("Calha, alta tensione: ultimatum dell'Inter. C'è il Galatasaray").